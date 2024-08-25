Йос Ферстаппен: «Ред Булл» нужно посмотреть на себя в зеркало»

Йос Ферстаппен, отец трехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, раскритиковал темп «Ред Булл» на «Гран-при Нидерландов».

26-летний пилот «быков» занял второе место на 15-м этапе «Формулы-1». Его отставание от победителя гонки Ландо Норриса из «Макларен» составило 22,896 секунды.

«Вероятно, мне не следует этого говорить, но я все же скажу. Тот факт, что вам приходится возвращаться к версии болида из начала сезона, говорит сам за себя. На данный момент у них [у «Ред Булл»] абсолютно нет темпа. Им нужно хорошенько посмотреть на себя в зеркало. У Макса просто не было шансов против «Макларен». Если все так и дальше пойдет, то оставшаяся часть года будет очень трудной», — приводит RacingNews365 слова Йоса Фертсаппена.

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете пилотов, набрав 295 очков. У Норриса по-прежнему вторая позиция (225). Шарль Леклер из «Феррари» располагается на третьей строчке (192).