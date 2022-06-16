Йос Ферстаппен, бывший гонщик «Формулы-1» и отец пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена, рассказал о главной проблеме своего сына в сезоне-2022.

«После двух сходов в начале сезона казалось, что все потеряно. Сейчас же проблемы уже у «Феррари», однако ситуация может измениться в одно мгновение, в «Формуле-1» по-прежнему очень важна техника. У «Ред Булл» есть все необходимое — способные специалисты, опыт. Но сейчас рано праздновать, впереди длинный сезон.

Единственное, с чем по-прежнему возникают проблемы, это квалификации. Макс был очень расстроен, потому что не получил того, к чему стремился. Если они смогут исправить ситуацию с квалификациями, то сезон станет проще. На городских трассах проблема становится более очевидной. Трасса «прорезинивается» хуже, и ему труднее быстро поворачивать болид. Хорошо то, что в гонках машина «Ред Булл» летит как ракета, у машины очень хороший баланс. Во время длинных отрезков шины ведут себя иначе, так что болид лучше поворачивает. Макс хорошо справляется», — приводит слова Йоса Ферстаппена официальный сайт гонщика.

После восьми этапов "Гран-при" Макс Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов. У него в активе 150 очков.