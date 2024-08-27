Отец Ферстаппена недоволен ситуацией в «Ред Булл»

Отец трехкратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена Йос поделился мнением о тем, что происходит в команде «Ред Булл». Он очень недоволен сложившейся ситуацией.

«Хорошие специалисты покидают команду. Я очень недоволен тем, что происходит. Ситуация очень серьезная», — приводит слова Йоса Bild.

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете пилотов, набрав 295 очков. У Норриса по-прежнему вторая позиция (225). Шарль Леклер из «Феррари» располагается на третьей строчке (192).