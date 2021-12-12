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От Фарины до Ферстаппена. Все чемпионы «Формулы-1» в одной картинке

23:34
Макс Ферстаппен. Фото Twitter
Макс Ферстаппен. Фото Twitter
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В Абу-Даби завершился заключительный этап «Гран-при» «Формулы-1» , который выиграл нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Впервые в карьере он стал чемпионом мира.

Всего 34 гонщика выигрывали чемпионат, при этом немец Михаэль Шумахер и британец Льюис Хэмилтон являются рекордсменами — они выиграли титул по семь раз. Первый также является рекордсменом по количеству титулов, выигранных подряд — с 2000 по 2004 год.

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Иван Шитик все материалы автора
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