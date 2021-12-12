От Фарины до Ферстаппена. Все чемпионы «Формулы-1» в одной картинке

В Абу-Даби завершился заключительный этап «Гран-при» «Формулы-1» , который выиграл нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Впервые в карьере он стал чемпионом мира.

Всего 34 гонщика выигрывали чемпионат, при этом немец Михаэль Шумахер и британец Льюис Хэмилтон являются рекордсменами — они выиграли титул по семь раз. Первый также является рекордсменом по количеству титулов, выигранных подряд — с 2000 по 2004 год.