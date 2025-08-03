Формула-1
3 августа, 20:48

Пиастри: «Моим единственным шансом на победу в Венгрии была ошибка Норриса»

Ана Горшкова
Корреспондент

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри прокомментировал второе место в гонке «Гран-при Венгрии».

«Я старался изо всех сил. После того, как я увидел, что Ландо Норрис заехал на один пит-стоп, я понял, что мне придется обгонять его на трассе, что гораздо проще сказать, чем сделать. Команда проделала отличную работу, машина ожила во второй половине гонки. Я чувствовал, что моим единственным шансом на победу была ошибка Ландо», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Первое место в гонке занял гонщик «Макларен» Ландо Норрис. Третьим финишировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Пиастри лидирует в личном зачете пилотов сезона-2025. Он набрал 284 очка.

Формула-1
Макларен
Оскар Пиастри
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
