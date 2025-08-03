Пиастри: «Моим единственным шансом на победу в Венгрии была ошибка Норриса»

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри прокомментировал второе место в гонке «Гран-при Венгрии».

«Я старался изо всех сил. После того, как я увидел, что Ландо Норрис заехал на один пит-стоп, я понял, что мне придется обгонять его на трассе, что гораздо проще сказать, чем сделать. Команда проделала отличную работу, машина ожила во второй половине гонки. Я чувствовал, что моим единственным шансом на победу была ошибка Ландо», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Первое место в гонке занял гонщик «Макларен» Ландо Норрис. Третьим финишировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Пиастри лидирует в личном зачете пилотов сезона-2025. Он набрал 284 очка.