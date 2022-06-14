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Сегодня, 19:27

Оскар Пиастри подпишет контракт с «Уильямсом» на два сезона

Иван Шитик
Корреспондент
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Резервный пилот «Альпин» Оскар Пиастри станет боевым пилотом команды «Уильямс». Он подпишет контракт на два сезона, сообщает в Twitter журналист Серхио Родригес.

Действующими пилотами «Уильямс» являются Николас Латифи и Александр Албон.

Пиастри стал чемпионом «Формулы-2» в сезоне-2021, который стал для него дебютным в этой гоночной серии. За год до этого он с первой попытки выиграл титул в «Формуле-3».

В 2019 году австралиец стал чемпионом «Формулы-Рено» на второй сезон в серии.

Альпин
Уильямс
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