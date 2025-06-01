Пиастри — о победе на «Гран-при Испании»: «Приятно отыграться после Монако»

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри прокомментировал победу на «Гран-при Испании».

«У нас был хороший темп, мы способны его демонстрировать, когда это нужно. Горжусь нашей командой в этот уикенд. Приятно отыграться после Монако. Не могу жаловаться — год складывается отлично. Команда вновь дала мне потрясающую машину, я получил огромное удовольствие. Спасибо болельщикам. Это был отличный уикенд. На рестарте у меня произошла пробуксовка, он прошел неидеально, но этого все равно хватило», — сказал австралиец.

По итогам гонки на втором месте финишировал напарник Пиастри по команде Ландо Норрис, тройку замкнул пилот «Феррари» Шарль Леклер.

24-летний Пиастри выиграл пятую гонку в сезоне и продолжает лидировать в личном зачете пилотов со 186 очками.