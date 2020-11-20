О'Салливан сомневается в величии Хэмилтона как гонщика

Шестикратный чемпион мира по снукеру, британец Ронни О'Салливан поделился мнением о достижениях своего соотечественника, гонщика «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона. На прошлой неделе Хэмилтон досрочно оформил седьмой титул чемпиона «Королевских гонок».

— Конечно, для Льюиса седьмой титул — огромное достижение, — приводит Daily Star слова Салливана. — Однако на лучшей машине можно позволить себе ошибаться и побеждать. Все равно, что ехать, курить сигару и рулить одной рукой. Поэтому сложно сказать, насколько Хэмилтон великий гонщик. Я смотрю соревнования по многим видам спорта и всегда обращаю внимание на то, насколько равны условия. Если твоя машина на секунду быстрее остальных — остается только обогнать партнера по команде, а Боттас, похоже, доволен ролью второй скрипки в «Мерседес».