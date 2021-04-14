Организаторы «Гран-при» выступают против двухдневного формата уик-энда «Формулы-1»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал, что серия не планирует сокращать формат гоночного уик-энда до двух дней, сообщает Autosport.

Двухдневный формат уик-энда был опробован в прошлом году на этапе в Имоле и многие команды и болельщики остались довольны тем, как прошел эксперимент.

Тем не менее, по словам Доменикали, против данного формата выступают в первую очередь организаторы «Гран-при», которые предпочитают проводить этап за три дня, чтобы иметь возможность получить больше прибыли от продажи билетов и мерчендайзинга.