Организаторы «Гран-при» выступают против двухдневного формата уик-энда «Формулы-1»
20:10
Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал, что серия не планирует сокращать формат гоночного уик-энда до двух дней, сообщает Autosport.
Двухдневный формат уик-энда был опробован в прошлом году на этапе в Имоле и многие команды и болельщики остались довольны тем, как прошел эксперимент.
Тем не менее, по словам Доменикали, против данного формата выступают в первую очередь организаторы «Гран-при», которые предпочитают проводить этап за три дня, чтобы иметь возможность получить больше прибыли от продажи билетов и мерчендайзинга.
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