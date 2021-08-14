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Организаторы «Гран-при Нидерландов» подтвердили проведение этапа «Формулы-1» в сентябре со зрителями

13:16
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Организаторы «Гран-при Нидерландов» подтвердили проведение этапа «Формулы-1» в сентябре в присутствии зрителей, сообщает официальный сайт «Королевских гонок».

Правительство Нидерландов разрешило заполнить трибуны автодрома «Зандвоорт» на две трети от максимальной вместимости при соблюдении коронавирусных ограничений. Таким образом, этап сезона-2021 смогут посетить около 70 тысяч человек.

«Гран-при Нидерландов» пройдет с 3 по 5 сентября 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.formula1.com/en/latest/article.organisers-confirm-dutch-gp-will-go-ahead-in-september-as-planned-with-two.2gxF5TAJHyscEwBdEnLiqz.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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