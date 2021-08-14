Организаторы «Гран-при Нидерландов» подтвердили проведение этапа «Формулы-1» в сентябре со зрителями
13:16
Организаторы «Гран-при Нидерландов» подтвердили проведение этапа «Формулы-1» в сентябре в присутствии зрителей, сообщает официальный сайт «Королевских гонок».
Правительство Нидерландов разрешило заполнить трибуны автодрома «Зандвоорт» на две трети от максимальной вместимости при соблюдении коронавирусных ограничений. Таким образом, этап сезона-2021 смогут посетить около 70 тысяч человек.
Great news for the Oranje Army ?#DutchGP ?? #F1https://t.co/bcWU8hiyfL— Formula 1 (@F1) August 14, 2021
«Гран-при Нидерландов» пройдет с 3 по 5 сентября 2021 года.
Дополнительная информация:
https://www.formula1.com/en/latest/article.organisers-confirm-dutch-gp-will-go-ahead-in-september-as-planned-with-two.2gxF5TAJHyscEwBdEnLiqz.html
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю