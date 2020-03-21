Организаторы «Гран-при Голландии» допускают отмену гонки

Экс-пилот «Формулы-1» Ян Ламмерс, возглавляющий подготовку к запланированному на этот год «Гран-при Голландии», допустил, что в 2020 году этап на трассе «Зандфорт» может и не состояться, сообщает Motorsport.

К настоящему моменту «Формула-1» объявила об отмене только двух гонок (в Австралии и Монако) из тех семи, что не смогли или не смогут пройти в изначально оговоренные сроки. Остальные пять этапов — в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Голландии и Испании — пока считаются перенесенными.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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