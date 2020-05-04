Организаторы «Гран-при Азербайджана» рассчитывают провести гонку до середины октября

Исполнительный директор трассы в Баку Ариф Рахимов рассказал, что надеется провести «Гран-при Азербайджана» до октября 2020 года.

— Мы ведем переговоры с правительством Азербайджана и руководством «Формулы-1», — приводит Motorsport Week слова Рахимова. — На данный момент мы намерены провести гонку в 2020 году, однако сейчас нельзя ничего утверждать, ведь ситуация с коронавирусом остается непонятной. Мы договорились с «Формулой-1» о том, что этап у нас не следует организовывать позднее середины октября. Нам хотелось бы, чтобы болельщики насладились приятной погодой во время «Гран-при». Если надо будет проводить гонку в период с сентября до середины октября, то мы сможем подготовить все вовремя, ведь подготовка будет летом. Не обсуждали с руководствоам «Формулы-1» возможность изменения формата, не думаю, что в Баку можно будет провести несколько гонок. Это создаст большие проблемы для жителей, ведь наша трасса — городская и находится в самом центре города.

Сезон-2020 в «Формуле-1» до сих пор не стартовал из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире зарегистрировано 3 567 005 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 248 313 летальных исходов, вылечились 1 157 014 человек.