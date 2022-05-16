Организаторы «Гран-при Азербайджана» хотят провести спринт-квалификацию в следующем сезоне

Директор автодрома в Баку Ариф Рагимом заявил о желании обсудить с руководством «Формулы-1» возможность проведения спринтерской гонки.

«Я был бы очень рад увидеть гоночный уик-энд со спринт-заездом в Баку в следующем году. Надеюсь, Баку станет одним из шести этапов, которые получат право проведения таких «Гран-при». Я собираюсь обсудить этот вопрос с руководством чемпионата по ходу гоночного уик-энда в Баку в этом году. Мы попробуем получить такой этап», — приводит слова Рагимома Motorsportweek.

В сезоне-2022 пройдут только три спринт-квалификации. Одна гонка уже прошла в Имоле. Две другие пройдут на «Гран-при Австрии» и «Гран-при Бразилии».