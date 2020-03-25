Организатор «Гран-при Канады» не исключил, что гонка будет перенесена из-за коронавируса

Организатор «Гран-при Канады» Франсуа Дюмонтье заявил, что гонка может быть перенесена из-за пандемии коронавируса.

— На принятие решения у нас есть 3 недели, — цитирует BBC Дюмонтье. — Если ситуация улучшится к тому моменту, то мы успеем провести все работы согласно графику. Мы в лучшем положении, нежели организаторы гонок в Монако или Баку, где трассы проходят по улицам города. Мы продолжаем сохранять оптимизм, но ситуация меняется с каждым часом, так что оцениваем ситуацию трезво. Полагаю, про изначальный календарь «Формулы-1» можно забыть. Везде будут меняться даты. Конечно, «Гран-при Канады» не состоится в ноябре, скорее, речь идет о конце лета-начале осени.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 435 006 человек. Умерших — 19 625, выздоровевших — 111 822. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.

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