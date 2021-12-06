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«Они заслуживают вдвоем стать чемпионами». Мове назвал гениальной борьбу Хэмилтона и Ферстаппена

Российский пилот назвал гениальной борьбу Хэмилтона и Ферстаппена за чемпионство
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Известный пилот Даниил Мове прокомментировал «СЭ» результаты гонки «Гран-при Саудовской Аравии».

«Сумасшедшая гонка! Мне очень понравилось, — сказал Мове корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Мы увидели невероятную борьбу. Кто станет победителем? Мне кажется, что Хэмилтон. И он, и Ферстаппен выступают просто гениально. Они заслуживают вдвоем стать чемпионами. В этом противостоянии решат малейшие детали, сложно предугадать финальный исход».

Благодаря победе на предпоследнем этапе сезона пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон догнал лидера Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Теперь у них в активе по 369,5 очка. Ферстаппен занял второе место в гонке, но опережает британца в личном зачете за счет большего числа побед.

Чемпион определится на последнем этапе сезона — «Гран-при Абу-Даби». Гонка состоится 12 декабря. Начало в 16.00 по московскому времени.

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