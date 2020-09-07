«Он побил ту команду, которая от него отказалась». Хэмилтон отметил успех Гасли в Италии

Пилот «Мерседеса» Льюс Хэмилтон отметил победу гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли на «Гран-при Италии».

— Пьер — отличный парень, я считаю его очень талантливым, — цитирует Хэмилтона Motorsport. — И мне не кажется, что в «Ред Булл» отнеслись к нему справедливо, когда отказались от услуг. Любому пилоту непросто, когда происходит подобное, и я ему сочувствовал.

Вы не всегда можете вновь обрести уверенность после такого, выступая не в самой быстрой команде, но он уже в прошлом году выступал очень сильно.

А сейчас выиграл, что очень непросто. Так что я впечатлен.

Он заслужил этот успех — и надеюсь, это откроет новые возможности для его карьеры. Кроме того, он побил ту команду, которая от него отказалась. И это точно задело их.