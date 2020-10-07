Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мнением о мастерстве гонщика Академии «Феррари» и сына 7-кратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, Мика Шумахера.

— Мик мне нравится, — рассказал в подкасте Beyond the Grid Феттель. — Он — отличный парень. Мик очень похож на отца. Сейчас он находится в сложной ситуации, но справляется очень спокойно и рассудительно, ведет себя, как взрослый, а этого трудно ожидать от парня, которому чуть больше 20 лет.

Ранее появлялась информация о том, что в 2021 году 21-летний Мик Шумахер станет боевым пилотом команды «Формулы-1» «Альфа Ромео».