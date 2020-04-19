«Он гордился тем, чего ты уже достиг». Леклер поддержал Шварцмана, у которого умер отец

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил соболезнования российскому гонщику программы SMP Racing Роберту Шварцману, у которого скончался отец.

Ранее стало известно, что Михаил Шварцман скончался из-за коронавируса на 53-м году жизни.

— Будь сильным, — написал Леклер в комментариях под постом Шварцмана в Instagram. — Он гордился тем, чего ты уже достиг. Продолжай заставлять его гордиться собой. Он будет приглядывать за тобой.