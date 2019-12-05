Оксана Косаченко: «Уильямс» больше похож на коллектив «Формулы-2»

Бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова Оксана Косаченко считает, что «Уильямсу» нужна реорганизация. Команда стала худшей в прошедшем сезоне.

— На мой взгляд, команде необходима структурная реорганизация, — цитируют Косаченко «Известия» — Сейчас «Уильямс» превратился даже не в команду второго эшелона, он больше похож на коллектив «Формулы-2». Какие-то абсолютно нелогичные стратегические решения, эмоциональные высказывания. Плюс их подкосила длительная дискуссия с «Мерседесом». То они заявляли, что останутся на двигателях немецкого концерна, потом говорили, что найдут себе другого поставщика. Из-за этого с самого начала они много потеряли и не смогли нагнать по ходу сезона. При этом я абсолютно уверена в таланте Джорджа Рассела и способностях Роберта Кубицы. И списывать все проблемы на то, что два этих спортсмена не смогли использовать потенциал болида, категорически нельзя.