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Оксана Косаченко: «Мазепин — молодец! Для него принципиально обогнать Шумахера»

19:38
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Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко в беседе с «СЭ» поделилась своим мнением о результатах «Гран-при Великобритании».

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял 17-е место. Он обогнал своего партнера Мика Шумахера, который стал 18-м.

«Поздравляю Никиту, он молодец, — сказала Косаченко корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Можно сказать, что «Хаас» выступает в каком-то своем дивизионе. Шумахер с Мазепиным ни с кем не борются. Для Никиты принципиально обогнать Мика из своей команды. Надеюсь, скоро Мазепин будет обгонять кого-то еще».

Косаченко также высказалась о столкновении Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и Макса Ферстаппена («Ред Булл») на первом круге. Лидер чемпионата сошел, а британец выиграл гонку, несмотря на штраф.

«Если судьи решили, что виноват Хэмилтон, то наказание должно быть гораздо серьезней, а не десятисекундный штраф. Когда соперник сходит, машина почти всмятку, а ты получаешь такой маленький штраф — это несправедливо. Думаю, что руководители гонки не стали сильно наказывать Льюиса из-за домашних трибун. В отсутствие своего главного соперника, он обязан был забирать первую строчку», — заявила Косаченко.

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