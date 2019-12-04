Окону в «Рено» понравилось больше, чем в «Мерседесе»

Новичок «Рено» Эстебан Окон поделился впечатлениями от участия в тестах в Абу-Даби. Ранее он был тест-пилотом «Мерседеса».

- Ощущения от возвращения фантастические, — цитирует Motorsport Окона — Я был сегодня взбудоражен, много месяцев ждал этого дня, и наконец-то он настал. Первое впечатление хорошее, команда тепло меня поприветствовала, что всегда радует. Увидел и старые, и новые лица, что здорово. И мы уже начали работать над мелкими деталями, а после обеда начали приближаться к пределу.

Проехать эти тесты принципиально важно, так как это сильно поможет на зимних тестах в Барселоне. Я уже освоюсь в кокпите, все будет подогнано под меня, и на это не придется тратить ценное время. Есть вещи, которые можно проверить только на трассе, и у нас как раз есть хорошая возможность сделать все это".

Позиция, которую я занимаю в кокпите, удобнее — потому что сам кокпит больше в размерах. Причины тут просты: Даниэль и Нико выше, чем Льюис и Валттери — но с чем бы это ни было связано, это мне на руку.

От машины ощущения хорошие. Конечно, многое можно улучшить. Мотор для меня оказался новинкой, у него хорошая мощность. Ну, а работать над балансом надо всегда, он не бывает идеальным.