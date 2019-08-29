Окон в следующем сезоне присоединится к Риккьярдо в «Рено»

«Рено» объявил о подписании контракта с Эстебаном Оконом. Француз присоединится к команде в следующем сезоне и станет напарником Даниэля Риккьярдо, сменив Нико Хюлькенберга.

Окон уже был тестовым пилотом «Рено» в сезоне-2016. В качестве призового пилота он выступал в «Формуле-1» в том же 2016 году за «Манор», с 2017 по 2018-й — в «Форс Индии». В этом сезоне он является тест-пилотом «Мерседеса».