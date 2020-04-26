Окон считает себя самым талантливым молодым гонщиком в «Формуле-1»

Пилот команды «Рено» Эстебан Окон заявил, что самым талантливым среди молодых гонщиков в «Формуле-1» является он.

— Я соперничал с Максом Ферстаппеном, Шарлем Леклером, Пьером Гасли и Джорджем Расселом еще в младших сериях, — цитирует Окона Autosport. — И вот теперь мы все в «Формуле-1». Наше поколение очень талантливо. Кто самый талантливый гонщик нашего поколения? Я!

23-летний Эстебан Окон в прошлом сезоне был тест-пилотом «Мерседеса». Ранее он выступал за «Форс Индию».