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Окон считает себя самым талантливым молодым гонщиком в «Формуле-1»

14:59
Эстебан Окон. Фото Twitter.
Эстебан Окон. Фото Twitter.
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Пилот команды «Рено» Эстебан Окон заявил, что самым талантливым среди молодых гонщиков в «Формуле-1» является он.

— Я соперничал с Максом Ферстаппеном, Шарлем Леклером, Пьером Гасли и Джорджем Расселом еще в младших сериях, — цитирует Окона Autosport. — И вот теперь мы все в «Формуле-1». Наше поколение очень талантливо. Кто самый талантливый гонщик нашего поколения? Я!

23-летний Эстебан Окон в прошлом сезоне был тест-пилотом «Мерседеса». Ранее он выступал за «Форс Индию».

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/62151-esteban-okon-kto-samyy-talantlivyy-molodoy-gonshchik-ya

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