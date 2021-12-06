Окон рассказал, почему проиграл Боттасу на финише «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот «Альпин» Эстебан Окон объяснил, почему проиграл Валттери Боттасу из «Мерседес» на финише «Гран-при Саудовской Аравии». Долгое время Окон шел на третьем месте.

«Мы внезапно потеряли довольно много скорости на последних двух кругах. Вообще в гонке было довольно много контактной борьбы. Сначала у меня былл контакт с Юки Цунодой, затем — с Льюисом Хэмилтоном.

Еще большой кусок днища отвалился от болида за два круга до конца, из-за чего я был намного медленнее. Потерял сцепление с трассой, но решил, что это просто из-за деградации шин. Когда мы приближались к финишу, то батарея уже фактически разрядилась. Поэтому мы не смогли оставить его позади», —цитирует Окона Motorsport.

Окон финишировал четвертым, а Боттас замкнул тройку. Победу в гонке одержал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстапппен.