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Окон рассказал, почему проиграл Боттасу на финише «Гран-при Саудовской Аравии»

16:36
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон объяснил, почему проиграл Валттери Боттасу из «Мерседес» на финише «Гран-при Саудовской Аравии». Долгое время Окон шел на третьем месте.

«Мы внезапно потеряли довольно много скорости на последних двух кругах. Вообще в гонке было довольно много контактной борьбы. Сначала у меня былл контакт с Юки Цунодой, затем — с Льюисом Хэмилтоном.

Еще большой кусок днища отвалился от болида за два круга до конца, из-за чего я был намного медленнее. Потерял сцепление с трассой, но решил, что это просто из-за деградации шин. Когда мы приближались к финишу, то батарея уже фактически разрядилась. Поэтому мы не смогли оставить его позади», —цитирует Окона Motorsport.

Окон финишировал четвертым, а Боттас замкнул тройку. Победу в гонке одержал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстапппен.

Дополнительная информация:

https://www.motorsport.com/f1/news/ocon-floor-damage-cost-me-in-bottas-podium-battle/6856699/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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