Окон рассказал, что его тошнило во время «Гран-при Катара» из-за высокой температуры

Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал возникшие у него проблемы с самочувствием в ходе гонки «Гран-при Катара».

«Меня тошнило к 15-16-му кругам. Думаю, это длилось два круга. Во время этого я думал: «Черт, это обещает быть долгим». Мне удалось психологически справиться с этим и просто сконцентрироваться на том, что мне нужно пытаться делать. У меня прежде никогда такого не случалось. Мне всегда удавалось проехать за рулем болида две дистанции гонки, я всегда тренируюсь с прицелом на это. Но сегодня воздух был очень жарким, плюс шел жар от мотора сзади. Не думаю, что наш кокпит действительно герметичен. Должно быть, внутри машины температура составляла 80 градусов! Я рад, что в следующем году мы приедем сюда в декабре», — приводит слова Sky Sports.

По итогам «Гран-при Катара» Окон занял седьмую позицию.

Ранее пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл рассказал, что терял сознание во время гонки. Также сообщалось, что несколько пилотов обратились за медицинской помощью после финиша.