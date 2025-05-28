Окон пропустит первую тренировку «Гран-при Испании»

Французский пилот «Хааса» Эстебан Окон не примет участия в первой тренировке «Гран-при Испании». Вместо него по квоте для новичков выступит японец Ре Хиракава.

Это будет уже второе появление Хиракавы в составе «Хааса» и третье в текущем сезоне. Начинал он сезон как один из резервистов «Альпин», но затем перешел в «Хаас». За «Альпин» Хиракава участвовал в тренировке в Судзуке, а за «Хаас» — в Бахрейне, заменив там Оливера Бермана.

Предполагается, что Хиракава также примет участие в тренировках на этапах в Мексике и Абу-Даби.