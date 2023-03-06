Окон повторил рекорд Пастора Мальдонадо по штрафам за одну гонку

Пилот «Альпин» Эстебан Окон получил три пилотажных штрафа на «Гран-при Бахрейна».

26-летний француз повторил рекорд Пастора Мальдонадо, который получил три штрафа за один заезд в 2015-м году. Окона оштрафовали за неверное положение болида на старте, затем за неправильное отбытие штрафа и за превышение допустимой скорости на пит-лейне.

В итоге Окон не сумел финишировать в «Гран-при Бахрейна», сойдя на 42-м круге вслед за Оскаром Пиастри и Шарлем Леклером.