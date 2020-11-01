Окон не смог завершить «Гран-при Эмилии-Романьи» из-за неполадок с болидом

Пилот «Рено» Эстебан Окон не смог завершить гонку «Гран-при Эмилии-Романьи».

На 29-м круге из 63 француз сообщил команде о техническом повреждении болида и остановился, выехав за пределы трассы.

Из-за схода Окона на трассе был включен режим виртуальной машины безопасности.