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Окон не смог завершить «Гран-при Эмилии-Романьи» из-за неполадок с болидом

15:58
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Пилот «Рено» Эстебан Окон не смог завершить гонку «Гран-при Эмилии-Романьи».

На 29-м круге из 63 француз сообщил команде о техническом повреждении болида и остановился, выехав за пределы трассы.

Из-за схода Окона на трассе был включен режим виртуальной машины безопасности.

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