Окон не смог завершить «Гран-при Эмилии-Романьи» из-за неполадок с болидом
15:58
Пилот «Рено» Эстебан Окон не смог завершить гонку «Гран-при Эмилии-Романьи».
На 29-м круге из 63 француз сообщил команде о техническом повреждении болида и остановился, выехав за пределы трассы.
Из-за схода Окона на трассе был включен режим виртуальной машины безопасности.
Lap 29 // Unfortunately Esteban has had to retire, he pulls over to the side of the track. #RSspirit #ImolaGP— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) November 1, 2020