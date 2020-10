«Oh shit, here we go again». «Рейсинг Пойнт» намекнул на возвращение Хюлькенберга мемом из GTA: San Andreas

Пресс-служба «Рейсинг Пойнт» намекнула на то, что Нико Хюлькенберг выступит за команду на «Гран-при Айфеля».

В официальном Twitter-аккаунте команды появилась публикация с кадром из начала знаменитой игры GTA: San Andreas и цитатой: «Oh shit, here we go again» (в переводе на русский — «Черт подери, снова я тут»). Модель головы главного героя заменена на шлем с номером «27», под которым выступает Нико Хюлькенберг.

pic.twitter.com/KBuZBRVJQ2 — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) October 10, 2020

Хюлькенберг заменит пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла, который почувствовал недомогание. Ранее в этом сезоне немец выступал вместо другого гонщика этой команды, Серхио Переса в период, когда мексиканец болел коронавирусом.