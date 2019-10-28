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«Одна серебряная машина не сбросила скорость и не получила штраф». Макс Ферстаппен — о квалификации «Гран-при Мексики»

01:49
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен остался недоволен, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не был наказан после квалификации «Гран-при Мексики». Сам голландец был оштрафован на три позиции — он не сбросил скорость при появлении желтых флагов, благодаря чему показал лучшее время.

— Правила предельно ясны, — цитирует Racefans Ферстаппена. —  Оглядываясь назад, понимаю, что должен был сбросить скорость. Но так должны были сделать все. Знаю, что Феттель так поступил, но одна серебряная машина этого не сделала и не получила штраф. Это меня раздражает. Я не могу заставить других гонщиков соблюдать правила.

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