Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен остался недоволен, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не был наказан после квалификации «Гран-при Мексики». Сам голландец был оштрафован на три позиции — он не сбросил скорость при появлении желтых флагов, благодаря чему показал лучшее время.

— Правила предельно ясны, — цитирует Racefans Ферстаппена. — Оглядываясь назад, понимаю, что должен был сбросить скорость. Но так должны были сделать все. Знаю, что Феттель так поступил, но одна серебряная машина этого не сделала и не получила штраф. Это меня раздражает. Я не могу заставить других гонщиков соблюдать правила.