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Сегодня, 16:07

Обязательный отпуск Бинотто продлится год

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не сможет работать в командах «Формулы-1», ФИА или «Либерти Медиа» в ближайший год, сообщает Formu1a.uno.

По информации источника, Бинотто отправился в обязательный отпуск длительностью в 12 месяцев — до окончания контракта, связывающего Бинотто и Скудерию. Маттиа принял данные условия, получив дополнительную компенсацию от «Феррари». Команда предпочла избежать ситуации, при которой специалист в ближайшее время стал бы работать на конкурентов, ФИА или «Либерти Медиа».

В конце ноября стало известно, что руководитель команды «Феррари» Бинотто принял решение покинуть свой пост. Причиной называлось недоверие к Бинотто со стороны президента компании Джона Элкана. В итальянской команде его заменит Фредерик Вассер.

Источник: https://www.formu1a.uno/ferrari-2023-il-gardening-di-binotto-i-nuovi-ruoli-nel-reparto-motori-e-il-curioso-addio-di-snapdragon
Формула-1
Феррари
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