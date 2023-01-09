Обязательный отпуск Бинотто продлится год

Бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не сможет работать в командах «Формулы-1», ФИА или «Либерти Медиа» в ближайший год, сообщает Formu1a.uno.

По информации источника, Бинотто отправился в обязательный отпуск длительностью в 12 месяцев — до окончания контракта, связывающего Бинотто и Скудерию. Маттиа принял данные условия, получив дополнительную компенсацию от «Феррари». Команда предпочла избежать ситуации, при которой специалист в ближайшее время стал бы работать на конкурентов, ФИА или «Либерти Медиа».

В конце ноября стало известно, что руководитель команды «Феррари» Бинотто принял решение покинуть свой пост. Причиной называлось недоверие к Бинотто со стороны президента компании Джона Элкана. В итальянской команде его заменит Фредерик Вассер.