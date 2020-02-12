Об отмене Гран-при Китая официально сообщат в ближайшие сутки

В ближайшие сутки руководство «Формулы-1» выступит с заявлением об отмене Гран-при Китая, сообщает Autosport.com.

Издание утверждает, что официальное заявление ожидается в течение ближайших 24 часов. По словам источника, пока неизвестно, будет ли гонка отменена окончательно или перенесена на другую дату.

Гран-при Китая планируется провести с 17 по 19 апреля 2020 года, однако в СМИ уже несколько недель появляется информация о возможной отмене гоночного уикенда из-за эпидемии коронавируса в стране. Гонку «Формулы-1» могут отменить впервые с 2011 года. Тогда этап в Бахрейне, запланированный на середину марта, не состоялся из-за волны протестов во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки.