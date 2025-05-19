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19 мая 2025, 18:51

Ньюи впервые посетит этап «Формулы-1» после перехода в «Астон Мартин»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Британский конструктор Эдриан Ньюи впервые посетит этап «Формулы-1» после начала работы в команде «Астон Мартин», сообщает Racingnews365.

Он приедет на восьмой этап сезона 2025 года — «Гран-при Монако», который пройдет с 23 по 25 мая.

Ньюи почти два десятка лет проработал в «Ред Булл», а в прошлом году перешел в «Астон Мартин». В прежней команде он помог завоевать шесть Кубков конструкторов и восемь чемпионских титулов.

После семи этапов сезона 2025 года «Астон Мартин» находится на седьмом месте в Кубке конструкторов с 14 очками. Все баллы принес Лэнс Стролл, а Фернандо Алонсо пока не набрал очков.

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