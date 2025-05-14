Ньюи рассказал о работе над болидом «Астон Мартин» 2025 года

Знаменитый конструктор Эдриан Ньюи прокомментировал свое участие в разработке болида AMR25.

«Участвую ли я в проекте AMR25? Безусловно, Лоуренс Стролл заинтересован в максимально успешном выступлении команды в 2025 году, поэтому специализированная группа продолжает работать над аэродинамикой этого автомобиля. Я провел несколько рабочих встреч с этой командой — мы обсуждали текущие характеристики машины и возможные пути ее улучшения.

Что касается пилотов, я действительно провел содержательные беседы как с Лэнсом Строллом, так и с Фернандо Алонсо. Их профессиональная оценка сильных и слабых сторон текущего болида, а также сравнение реального поведения машины с симуляционными данными представляют особую ценность. Мнение гонщиков — ключевой элемент нашей системы обратной связи, который непосредственно влияет на инженерные решения и методологию разработки», — приводит слова Ньюи пресс-служба «Астон Мартин».

10 сентября 2024 года «Астон Мартин» объявил о контракте с Ньюи. Специалист начал работать в марте 2025 года.