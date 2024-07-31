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Сегодня, 14:15

Новым руководителем «Альпин» стал экс-менеджер Мазепина

Алина Савинова
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«Альпин» объявила о назначении британского специалиста Оливера Оукса на пост нового руководителя команды.

36-летний британец является основателем «Хайтек» в «Формуле-2» и «Формуле-3». В прошлом он сотрудничал с российским гонщиком Никитой Мазепиным.

«Приятно поприветствовать Оли в команде, он станет одним из самых молодых руководителей, которых видел этот спорт. Эта команда создается для будущего успеха, и это подчеркивается назначением Оли на руководящую должность», — заявил глава «Рено» Лука де Мео.

В нынешнем сезоне «Альпин» с 11 очками занимает восьмое место в Кубке конструкторов. В конце года команду покинет французский пилот Эстебан Окон. Сообщалось, что его место может занять финн Валттери Боттас.

Формула-1
Альпин
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