Норрису и Пиастри грозит дисквалификация на Гран-при Лас-Вегаса

Пилоты «Макларен» Ландо Норрис и Оскар Пиастри могут быть дисквалифицированы по итогам Гран-при Лас-Вегаса.

Оба гонщика могут быть наказаны из-за технических проблем своих болидов. Норрис финишировал вторым в гонке, Пиастри стал четвертым.

Технический делегат Международной автомобильной федерации (ФИА) Джо Бауэр опубликовал официальный документ после проверки болидов команды.

«Был проверен износ планки скольжения автомобилей с номерами 81 и 4. Максимальный занос был измерен на обоих автомобилях в соответствии с документами, представленными командой в соответствии с TD039 M, пункт 1.2 b) i). Измеренная толщина на обоих автомобилях составила менее 9 мм, что является минимальной толщиной, требуемой в соответствии со статьей 3.5.9 e). Я передаю этот вопрос на рассмотрение стюардов», — написано в заявлении Бауэра.

Теперь окончательное решение по этому инциденту должны вынести гоночные стюарды.

Норрис возглавляет личный зачет сезона-2025 в «Формуле-1» с 408 очками, Пиастри идет вторым (378 очков). В случае, если пилоты будут дисквалифицированы, британец останется на первом месте с 390 очками, а Пиастри сравняется с идущим третьим Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» — у обоих будет по 366 баллов.