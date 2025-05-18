Норрис заявил, что «Ред Булл» был слишком хорош в гонке в Имоле

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второе место на «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Это была настоящая марафонская гонка. Мы выжали из машины максимум, но обгоны давались непросто. Макс сегодня показал эталонную работу — его темп был недосягаем. В финальных кругах у нас получился отличный бой с Оскаром — жестко, но по-спортивному. Двойной подиум — отличный итог уик-энда. Признаю честно: «Ред Булл» сегодня были в другом классе. Мы еще поработаем, чтобы сократить это отставание», — сказал Ландо Норрис после финиша «Гран-при Эмилии-Романьи».

Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим финишировал напарник Норриса Оскар Пиастри.