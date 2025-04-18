Норрис заявил, что не тестировал машину WRC

Пилот «Макларен» опроверг слухи о тестировании WRC-машины.

«Мне бы очень хотелось сказать вам: «Да, это правда, я тестировал WRC-машину». Но это не так. Я уже говорил раньше, что мне это запрещено. Зак Браун не разрешает мне садиться за руль раллийных автомобилей — наверное, для этого есть серьезная причина. Но я не раз признавался, что мне интересно это попробовать. Удивительно, как СМИ выдумывают такие истории. Раздражает, что они публикуют непроверенную информацию, вместо того чтобы просто спросить меня», — передает RacingNews365.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 18 по 20 апреля на трассе в Джидде.