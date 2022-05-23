Норрис заявил, что гонка «Гран-при Испании» стала для него одной из самых тяжелых в жизни

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги «Гран-при Испании». Он финишировал восьмым.

«Было трудно. Перед гонкой я чувствовал себя очень неважно из-за ангины, к тому же жара — в итоге гонка получилась одной из самых тяжелых в жизни. Я весь уик-энд находился в невыгодном положении, поскольку большая часть энергии тратилась на борьбу с болезнью. Пришлось пропустить много брифингов с инженерами, это испортило уик-энд. Я точно не был готов к «Гран-при» так, как мог бы.

Поэтому я очень доволен заработать приличные очки для команды. Она упорно работала, чтобы ускорить машину, и я рад, что мы что-то получили от уик-энда», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.

Победил Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Вторым стал его напарник Серхио Перес. Замкнул тройку гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.