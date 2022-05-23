Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 21:11

Норрис заявил, что гонка «Гран-при Испании» стала для него одной из самых тяжелых в жизни

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги «Гран-при Испании». Он финишировал восьмым.

«Было трудно. Перед гонкой я чувствовал себя очень неважно из-за ангины, к тому же жара — в итоге гонка получилась одной из самых тяжелых в жизни. Я весь уик-энд находился в невыгодном положении, поскольку большая часть энергии тратилась на борьбу с болезнью. Пришлось пропустить много брифингов с инженерами, это испортило уик-энд. Я точно не был готов к «Гран-при» так, как мог бы.

Поэтому я очень доволен заработать приличные очки для команды. Она упорно работала, чтобы ускорить машину, и я рад, что мы что-то получили от уик-энда», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.

Победил Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Вторым стал его напарник Серхио Перес. Замкнул тройку гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Источник: https://www.mclaren.com/racing/2022/spanish-grand-prix/2022-spanish-grand-prix/
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
0
Читайте также
Легенду советской тяжелой атлетики зарезал за деньги собственный сын
Запрещенный «флаг войны», американцы и алкоголь, женщина-тренер и сексизм. Главные скандалы на хоккейном ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Руководитель «Ред Булл» предупредил, что команды могут пропустить некоторые «Гран-при» из-за финансовых проблем
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости