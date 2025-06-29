Норрис — о настрое на «Гран-при Австрии»: «Чувствую себя уверенно»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис рассказал о своем настрое на основную гонку «Гран-при Австрии».

«Я чувствую себя уверенно. Машина была невероятна весь уикенд. Немного взволнован, гонки здесь обычно получаются захватывающими. Но чем скучнее она будет сегодня, тем лучше для меня», — сказал Норрис во время парада пилотов на трассе «Ред Булл Ринг».

Ранее 25-летний британец выиграл квалификацию и займет поул-позицию в основной гонке. На втором месте расположился пилот «Феррари» Шарль Леклер. Тройку замнкули напарник Норриса по команде Оскар Пиастри.