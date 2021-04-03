Норрис заступился за Мазепина после разворота россиянина на первом круге «Гран-при Бахрейна»

Гонщик «Макларен» Ландо Норрис заступился за российского пилота «Хаас» Никиту Мазепина, который попал в аварию на первом круге «Гран-при Бахрейна».

«Не нужно хэйтить Мазепина за то, что его машину развернуло. Это его первая гонка. Впереди него 18 машин, которые создают зону турбулентности. У него очень мало прижимной силы. Он пытался уйти от разворота, но было практически невозможно спасти ситуацию. Шумахер тоже развернулся в начале гонки, его теперь тоже нужно ненавидеть?» — сказал Норрис во время прямой трансляции на своем Twitch-канале.

Болид Мазепина развернуло на первом круге гонки в Бахрейне, после чего машина россиянина ударилась в ограждение. Пилот не смог продолжить заезд. Эта гонка была дебютной для Мазепина в «Формуле-1».