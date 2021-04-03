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Норрис заступился за Мазепина после разворота россиянина на первом круге «Гран-при Бахрейна»

12:21
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Гонщик «Макларен» Ландо Норрис заступился за российского пилота «Хаас» Никиту Мазепина, который попал в аварию на первом круге «Гран-при Бахрейна».

«Не нужно хэйтить Мазепина за то, что его машину развернуло. Это его первая гонка. Впереди него 18 машин, которые создают зону турбулентности. У него очень мало прижимной силы. Он пытался уйти от разворота, но было практически невозможно спасти ситуацию. Шумахер тоже развернулся в начале гонки, его теперь тоже нужно ненавидеть?» — сказал Норрис во время прямой трансляции на своем Twitch-канале.

Болид Мазепина развернуло на первом круге гонки в Бахрейне, после чего машина россиянина ударилась в ограждение. Пилот не смог продолжить заезд. Эта гонка была дебютной для Мазепина в «Формуле-1».

Дополнительная информация:

https://www.twitch.tv/videos/970247953?tt_content=full_vod_button&tt_medium=clips_watch_page&t=0h56m34s

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