Норрис выиграл заключительную гонку сезона-2024 «Формулы-1» в Абу-Даби

Пилот «Макларен» Ландо Норрис стал победителем «Гран-при Абу-Даби», заключительной гонки в сезоне-2024 «Формулы-1».

25-летний британец стартовал с поул-позиции и в четвертый раз в этом году финишировал на первой позиции.

Второе и третье места заняли пилоты «Феррари» — Карлос Сайнс (+5,832 секунды) и Шарль Леклер (+31,928) соответственно.

Чемпионом «Формулы-1» в нынешнем году стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Он гарантировал себе титул еще на этапе в Лас-Вегасе. На «Гран-при Абу-Даби» 27-летний нидерландец показал шестой результат.

Норрис — вице-чемпион «Ф-1» сезона-2024. На третьей позиции в личном зачете пилотов расположился Леклер.

Благодаря победе Норриса на этапе в Абу-Даби «Макларен» выиграл Кубок конструкторов (666 очков), опередив «Феррари» (652).

«Гран-при Абу-Даби»

1. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) -1:26:33.291

2. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — отставание 5,832

3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 31,928

4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes ) — 36,483

5. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes ) — 37,538

6. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 49,847

7. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 72,560

8. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 75,554

9. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 82,373

10. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 83,821

11. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1 круг

12. Юки Цунода (Япония, RB) — 1 круг

13. Гуаньюй Чжоу (Китай, Kick Sauber) — 1 круг

14. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

15. Джек Дуэн (Австралия, Alpine) — 1 круг

16. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

Не финишировали: Лиам Лоусон (Новая Зеландия, RB), Валттери Боттас (Финляндия, Kick Sauber), Франко Колапинто (Аргентина, Williams), Серхио Перес (Мексика, Red Bull)

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 437. 2. Ландо Норрис — 374. 3. Шарль Леклер — 356. 4. Оскар Пиастри — 292. 5. Карлос Сайнс — 290. 6. Джордж Расселл — 245. 7. Льюис Хэмилтон — 223. 8. Серхио Перес — 152. 9. Фернандо Алонсо — 70. 10. Пьер Гасли — 42. 11. Нико Хюлькенберг — 41. 12. Юки Цунода — 30. 13. Ленс Стролл — 24. 14. Эстебан Окон — 23. 15. Кевин Магнуссен — 16. 16. Даниэл Риккьярдо — 12. 17. Александр Албон — 12. 18. Оливер Берман — 7. 19. Франко Колапинто — 5. 20. Гуаньюй Чжоу — 4. 21. Лиам Лоусон — 4. 22. Валттери Боттас — 0. 23. Логан Сарджент — 0. 24. Джек Дуэн — 0

Кубок конструкторов: 1. McLaren — 666. 2. Ferrari — 652. 3. Red Bull — 589. 4. Mercedes — 468. 5. Aston Martin — 94. 6. Alpine — 65. 7. Haas — 58. 8. RB — 46. 9. Williams — 17. 10. Kick Sauber — 4