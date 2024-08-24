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Сегодня, 17:06

Норрис выиграл квалификацию «Гран-при Нидерландов», Ферстаппен — второй

Алина Савинова
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Ландо Норрис.
Фото Reuters

Пилот «Макларен» Ландо Наррис занял первое место в квалификации «Гран-при Нидерландов». 24-летний британец в третий раз в сезоне будет стартовать с поула в воскресной гонке.

Норрис проехал свой лучший круг за 1 минуту 09,673 секунды. Вторым в квалификации стал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,356 секунды). На третьей позиции расположился еще один гонщик «Макларен» Оскар Пиастри (+0,499).

С четвертого места будет стартовать Джордж Расселл («Мерседес»). У Серхио Переса («Ред Булл») пятая позиция, у Шарля Леклера («Феррари») — шестая.

Основная гонка на трассе в Зандворте пройдет 25 августа. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
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