Норрис выиграл квалификацию «Гран-при Нидерландов», Ферстаппен — второй

Пилот «Макларен» Ландо Наррис занял первое место в квалификации «Гран-при Нидерландов». 24-летний британец в третий раз в сезоне будет стартовать с поула в воскресной гонке.

Норрис проехал свой лучший круг за 1 минуту 09,673 секунды. Вторым в квалификации стал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,356 секунды). На третьей позиции расположился еще один гонщик «Макларен» Оскар Пиастри (+0,499).

С четвертого места будет стартовать Джордж Расселл («Мерседес»). У Серхио Переса («Ред Булл») пятая позиция, у Шарля Леклера («Феррари») — шестая.

Основная гонка на трассе в Зандворте пройдет 25 августа. Начало — в 16.00 по московскому времени.