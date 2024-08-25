Норрис выиграл «Гран-при Нидерландов» и одержал вторую победу в карьере
Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл «Гран-при Нидерландов». Для него эта победа стала второй в сезоне после этапа в Майами и второй за все время выступлений в «Формуле-1».
24-кратный британец стартовал с поула, и в шестой раз в карьере упустил лидерство на первом круге. Однако он смог вернуть себе первую позицию на 18-м круге, обойдя Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
Ферстаппен, для которого это был домашний этап, в итоге занял второе место с отставанием в 22,896 секунды. Третьим стал Шарль Леклер из «Феррари» (+22,896).
26-летний пилот «Ред Булл» продолжает лидировать в личном зачете, набрав 295 очков. У Норриса по-прежнему вторая позиция (225). Леклер располагается на третьей строчке (192).
«Формула 1»
Чемпионат мира
15-й этап
«Гран-при Нидерландов»
1. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren)
2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — отставание 22,896
3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 25,439
4. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 27,337
5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 32,137
6. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 39,542
7. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes ) — 44,617
8. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes ) — 49,599
9. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 1 круг
10. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 1 круг
11. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 1 круг
12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, RB) — 1 круг
13. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг
14. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1 круг
15. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг
16. Логан Сарджент (США, Williams) — 1 круг
17. Юки Цунода (Япония, RB) — 1 круг
18. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг
19. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 2 круга
20. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 2 круга
Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 295. 2. Ландо Норрис — 225. 3. Шарль Леклер — 192. 4. Оскар Пиастри — 179. 5. Карлос Сайнс — 172. 6. Льюис Хэмилтон — 154. 7. Серхио Перес — 139. 8. Джордж Расселл — 122. 9. Фернандо Алонсо — 50. 10. Ленс Стролл — 24. 11. Нико Хюлькенберг — 22. 12. Юки Цунода — 22. 13. Даниэл Риккьярдо — 12. 14. Пьер Гасли — 8. 15. Оливер Берман — 6. 16. Кевин Магнуссен — 5. 17. Эстебан Окон — 5. 18. Александр Албон — 4. 19. Валттери Боттас — 0. 20. Гуаньюй Чжоу — 0. 21. Логан Сарджент — 0
Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 434. 2. McLaren — 404. 3. Ferrari — 370. 4. Mercedes — 276. 5. Aston Martin — 74. 6. RB — 34. 7. Haas — 27. 8. Alpine — 13. 9. Williams — 4. 10. Alfa Romeo — 0