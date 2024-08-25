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Сегодня, 17:35

Норрис выиграл «Гран-при Нидерландов» и одержал вторую победу в карьере

Алина Савинова
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Ландо Норрис.
Фото Reuters

Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл «Гран-при Нидерландов». Для него эта победа стала второй в сезоне после этапа в Майами и второй за все время выступлений в «Формуле-1».

24-кратный британец стартовал с поула, и в шестой раз в карьере упустил лидерство на первом круге. Однако он смог вернуть себе первую позицию на 18-м круге, обойдя Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Ферстаппен, для которого это был домашний этап, в итоге занял второе место с отставанием в 22,896 секунды. Третьим стал Шарль Леклер из «Феррари» (+22,896).

26-летний пилот «Ред Булл» продолжает лидировать в личном зачете, набрав 295 очков. У Норриса по-прежнему вторая позиция (225). Леклер располагается на третьей строчке (192).

«Формула 1»

Чемпионат мира

15-й этап

«Гран-при Нидерландов»

1. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren)

2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — отставание 22,896

3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 25,439

4. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 27,337

5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 32,137

6. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 39,542

7. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes ) — 44,617

8. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes ) — 49,599

9. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 1 круг

10. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 1 круг

11. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 1 круг

12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, RB) — 1 круг

13. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

14. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1 круг

15. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

16. Логан Сарджент (США, Williams) — 1 круг

17. Юки Цунода (Япония, RB) — 1 круг

18. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

19. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 2 круга

20. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 2 круга

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 295. 2. Ландо Норрис — 225. 3. Шарль Леклер — 192. 4. Оскар Пиастри — 179. 5. Карлос Сайнс — 172. 6. Льюис Хэмилтон — 154. 7. Серхио Перес — 139. 8. Джордж Расселл — 122. 9. Фернандо Алонсо — 50. 10. Ленс Стролл — 24. 11. Нико Хюлькенберг — 22. 12. Юки Цунода — 22. 13. Даниэл Риккьярдо — 12. 14. Пьер Гасли — 8. 15. Оливер Берман — 6. 16. Кевин Магнуссен — 5. 17. Эстебан Окон — 5. 18. Александр Албон — 4. 19. Валттери Боттас — 0. 20. Гуаньюй Чжоу — 0. 21. Логан Сарджент — 0

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 434. 2. McLaren — 404. 3. Ferrari — 370. 4. Mercedes — 276. 5. Aston Martin — 74. 6. RB — 34. 7. Haas — 27. 8. Alpine — 13. 9. Williams — 4. 10. Alfa Romeo — 0

Формула-1
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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