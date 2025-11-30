Норрис стал рекордсменом по числу гонок за «Макларен»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис установил новый рекорд команды на Гран-при Катара.

26-летний спортсмен провел 151-ю гонку в «Формуле-1» в составе «Макларен» и стал единоличным лидером по стартам за британский коллектив, обойдя Дэвида Култхарда (150 гонок за «Макларен»).

По числу гонок за одну команду «Формулы-1» Норрис сравнялся с Кими Райкконеном («Феррари»). Больше только у Льюиса Хэмилтона (246, «Мерседес»), Макса Ферстаппена (209, «Ред Булл») и Михаэля Шумахера (180, «Феррари»).

Норрис занял четвертое место на Гран-при Катара и сохранил лидерство в личном зачете пилотов с преимуществом в 12 очков над Ферстаппеном перед заключительным этапом сезона, который состоится с 5 по 7 декабря в Абу-Даби.