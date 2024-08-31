Норрис стал первым в квалификации «Гран-при Италии», Ферстаппен — седьмой

Пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучший результат в квалификации «Гран-при Италии» «Формулы-1». Второе время продемонстрировал его напарник Оскар Пиастри. Тройку лучших замкнул гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Действующий чемпион мира из «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал седьмое время.

«Гран-при Италии». Квалификация.

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:19.327;

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:19.436;

3. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:19.440;

4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:19.461;

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:19.467;

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:19.513;

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:20.022;

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:20.062;

9. Александер Албон («Уильямс») — 1:20.299;

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:20.339.

Гонка «Гран-при Италии» пройдет в воскресенье, 1 сентября, и начнется в 16:00 по мск.