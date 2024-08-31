Норрис стал первым в квалификации «Гран-при Италии», Ферстаппен — седьмой
Пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучший результат в квалификации «Гран-при Италии» «Формулы-1». Второе время продемонстрировал его напарник Оскар Пиастри. Тройку лучших замкнул гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.
Действующий чемпион мира из «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал седьмое время.
«Гран-при Италии». Квалификация.
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:19.327;
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:19.436;
3. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:19.440;
4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:19.461;
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:19.467;
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:19.513;
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:20.022;
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:20.062;
9. Александер Албон («Уильямс») — 1:20.299;
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:20.339.
Гонка «Гран-при Италии» пройдет в воскресенье, 1 сентября, и начнется в 16:00 по мск.