Норрис стал лучшим в третьей практике в Имоле

В заключительной практике седьмого этапа «Формулы-1» «Гран-при Эмилии-Романьи», которая прошла 17 мая в Имоле, пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучшее время. Второй результат у его партнера Оскара Пиастри, а Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занял третье место.

Во всех трех тренировках в Имоле гонщики «Макларена» демонстрировали высокие результаты, заняв первые два места.

Третья практика «Гран-при Эмилии-Романьи»

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:14.897.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.100.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.181.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.502.

5. Шарль Леклер («Феррари») +0.554.

6. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.560.

7. Исак Хадджар («Рейсинг Буллз») +0.611.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.765.

9. Александер Албон («Уильямс») +0.835.

10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.890.

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.922.

12. Оливер Берман («Хаас») +1.047.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.078.

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.080.

15. Пьер Гасли («Альпин») +1.093.

16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.149.

17. Юки Цунода («Ред Булл») +1.213.

18. Франко Колапинто («Альпин») +1.313.

19. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.341.

20. Эстебан Окон («Хаас») +1.490.