Норрис стал лучшим в третьей практике в Имоле
В заключительной практике седьмого этапа «Формулы-1» «Гран-при Эмилии-Романьи», которая прошла 17 мая в Имоле, пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучшее время. Второй результат у его партнера Оскара Пиастри, а Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занял третье место.
Во всех трех тренировках в Имоле гонщики «Макларена» демонстрировали высокие результаты, заняв первые два места.
Третья практика «Гран-при Эмилии-Романьи»
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:14.897.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.100.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.181.
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.502.
5. Шарль Леклер («Феррари») +0.554.
6. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.560.
7. Исак Хадджар («Рейсинг Буллз») +0.611.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.765.
9. Александер Албон («Уильямс») +0.835.
10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.890.
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.922.
12. Оливер Берман («Хаас») +1.047.
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.078.
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.080.
15. Пьер Гасли («Альпин») +1.093.
16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.149.
17. Юки Цунода («Ред Булл») +1.213.
18. Франко Колапинто («Альпин») +1.313.
19. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.341.
20. Эстебан Окон («Хаас») +1.490.