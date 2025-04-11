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11 апреля, 15:48

Норрис стал лучшим в первой тренировке «Гран-при Бахрейна»

Камила Абдурахманова
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Ландо Норрис.
Фото Reuters

В первой пятничной тренировке «Гран-при Бахрейна» «Формулы-1» быстрейший результат показал британский гонщик «Макларен» Ландо Норрис. Второй результат у пилота «Альпин» Пьера Гасли, третьим стал гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.

Лучшим среди пилотов-новичков стал Люк Браунинг, который заменил Карлоса Сайнса за рулем «Уильямса».

Кроме Браунинга в тренировке участвовали еще пять гонщиков из резервных составов команд: Дино Беганович (за рулем «Феррари» вместо Шарля Леклера), Ре Хиракава («Хаас», вместо Оливера Бермана), Фредерик Вести («Мерседес», вместо Джорджа Расселла) и Аюму Иваса («Ред Булл», вместо Макса Ферстаппена).

«Гран-при Бахрейна». Первая тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:33.204.
2. Пьер Гасли («Альпин») — +0.238.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — +0.596.
4. Алекс Албон («Уильямс») — +0.724.
5. Эстебан Окон («Хаас») — +0.980.
6. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — +1.058.
7. Джек Дуэн («Альпин») — +1.192.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — +1.193.
9. Юки Цунода («Ред Булл») — +1.280.
10. Оскар Пиастри («Макларен») — +1.304.
11. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — +1.424.
12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — +1.463.
13. Люк Браунинг («Уильямс») — +1.681.
14. Дино Беганович («Феррари») — +1.851.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.912.
16. Фелипе Другович («Астон Мартин») — +1.994.
17. Рё Хиракава («Хаас») — +2.057.
18. Фредерик Вести («Мерседес») — +2.121.
19. Аюму Иваса («Ред Булл») — +2.271.
20. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — +4.847.

Формула-1
Ландо Норрис
Льюис Хэмилтон
Пьер Гасли
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