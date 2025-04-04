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4 апреля, 11:48

Норрис считает, что Рассел может навязать борьбу «Макларен» на «Гран-при Японии»

Сергей Ярошенко
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис поделился своими ожиданиями от «Гран-при Японии» после второй тренировки.

«Я по-прежнему считаю, что мы на вершине. Но Джордж Расселл был очень быстр сегодня утром, так же быстр, как и мы. «Мерседес» находится в хорошей форме. Но это была сумбурная сессия. Не самый наглядный пример. Возможно, первая тренировка более показательна. Я все еще ожидаю, что завтра будет плотная борьба. Конечно, хотелось бы, чтобы все прошло здорово и легко, но я уверен, что по крайней мере «Мерседес» и определенно Джордж, судя по сегодняшним показателям, бросят нам вызов», — цитирует Норриса Sky Sports.

По итогам второй тренировки лучшее время показал сокомандник Норриса Оскар Пиастри — 1.28,114. На втором месте расположился сам Норрис (+0,049), который показал лучшее время в первой практике. Замкнул тройку лидеров Исаак Хаджар из «Рейсинг Буллз» (+0,404).

Формула-1
Макларен
Мерседес
Джордж Расселл
Ландо Норрис
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