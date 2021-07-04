Норрис считает, что «Макларен» должен был занять второе место на «Гран-при Австрии»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал результат «Гран-при Австрии». Он финишировал на третьей позиции. В начале гонки 21-летний британец получил пятисекундный штраф.

«Было весело, захватывающая гонка. Но я немного разочарован, потому что мы должны были занять второе место. То, что случилось после возобновления гонки было просто гоночным инцидентом.

Перес попытался обогнать меня по внешней траектории, что было немного глупо, если честно, и в итоге его вынесло за пределы трассы, я его не выдавливал. Но все равно очень рад третьему месту.

Приятно знать, что мы на самом деле способны соревноваться с соперниками в гонке. Вероятно, это была первая гонка за много лет, когда мы действительно могли бороться с «Мерседесом» и «Ред Буллом». Надеюсь, мы сумеем продолжить в том же духе», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Победу в гонке одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, вторым к финишу приехал Валттери Боттас из «Мерседеса».